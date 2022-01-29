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В Швеции ворон будут привлекать к уборке улиц

В Швеции ворон будут привлекать к уборке улиц

Киев • УНН

 • 19698 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Швеции ворон хотят научить убирать улицы. За помощь намерены поощрять едой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dagens Nyheter.

Детали

Сначала проект будут реализовывать в Седертелье в пригороде Стокгольма. Это вводит местная клининговая компания Corvid Cleaning.

Ворон будут приучать к уборке мелкого мусора и окурков. Птицам предстоит бросать отходы в специальный автомат, который платить им за услугу кормом.

Основатель компании-новатора Кристиана Гюнтер-Ханссен убеждена, что вороны быстро освоят новый навык.

“Есть большие шансы, что птицы будут учиться друг у друга. При этом не исключено, что какой-то мусор вороны не будут выбрасывать, а будут его есть”, — заявила Гюнтер-Ханссен.

Прогнозируется, что благодаря этому проекту затраты на уборку города можно будет уменьшить на 75%. Если эксперимент удастся, птиц привлекут к труду и в других населенных пунктах Швеции.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.Https://t.Co/cpcdfekpB4pic.twitter.com/yYCvDcDdfs

— Dagens Nyheter (@dagensnyheter)January 27, 2022

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