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Шахед-136

У Швеції ворон залучатимуть до прибирання вулиць

У Швеції ворон залучатимуть до прибирання вулиць

Київ • УНН

 • 19700 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Швеції ворон хочуть навчити прибирати вулиці. За допомогу мають намір заохочувати їжею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dagens Nyheter.

Деталі

Спочатку проект реалізовуватимуть в Седертельє у передмісті Стокгольму. Це запроваджує місцева клінінгова компанія Corvid Cleaning.

Ворон привчатимуть до прибирання дрібного сміття та недопалків. Птахам належить кидати відходи у спеціальний автомат, який “платитиме” їм за послугу кормом.

Засновник компанії-новатора Крістіана Гюнтер-Ханссен переконана, що ворони швидко освоять нову навичку.

“Є великі шанси, що птахи навчатимуться один у одного. При цьому не виключено, що якесь сміття ворони не викидатимуть, а будуть його їсти”, — заявила Гюнтер-Ханссен.

Прогнозується, що завдяки цьому проекту витрати на прибирання міста можна буде зменшити на 75%. Якщо експеримент вдасться, птахів залучать до праці й у інших населених пунктах Швеції.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4 pic.twitter.com/yYCvDcDdfs

— Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022

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