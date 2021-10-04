В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на трассе Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT, передает УНН.
Детали
По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.
Справка
Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики террористической сети “Аль-Каида” обещали 100 тыс. долларов за голову карикатуриста.
С тех пор Вилкс жил под охраной полиции. В июле 2010 года окружной суд Ландскруна приговорил двух человек к двум и трем годам соответственно за попытку поджога дома Уилкса. За несколько дней до поджога на карикатуриста было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете. Хакеры также взломали сайт художника.
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В марте того же года в Ирландии была арестована экстремистская группа, готовившая расправу над Вилксом. В заговоре участвовала задержана в США американка Колин Лароуз, которую год назад суд приговорил к 10 годам лишения свободы.