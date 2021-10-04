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У Швеції в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда

У Швеції в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Шведський автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс і його охорона - двоє поліцейських - загинули в неділю в результаті зіткнення вантажівки з їх автомобілем на магістралі Е4 недалеко від населеного пункту Маркарюд провінції Крунуберг на півдні Швеції. Про це повідомляє телеканал SVT, передає УНН.

Деталі

За його відомостями, обидві машини загорілися при зіткненні, водій вантажівки також отримав серйозні травми. Інформації про те, як сталася аварія, поки немає. Водій вантажівки був допитаний в лікарні.

Довідково

Вілкс є автором ескізу скульптури для дорожньої розв’язки у вигляді собаки з головою пророка Мухаммеда. У листопаді 2007 року малюнок був надрукований в шведській газеті Nerikes Allehanda. Публікація спровокувала обурення мусульман у багатьох країнах світу. За деякими даними, бойовики терористичної мережі “Аль-Каїда” обіцяли 100 тис. доларів за голову карикатуриста.

Відтоді Вілкс жив під охороною поліції. У липні 2010 року окружний суд міста Ландскруна засудив двох чоловік до двох і трьох років відповідно за спробу підпалу будинку Вілкса. За кілька днів до підпалу на карикатуриста було скоєно напад в Упсальському університеті після лекції про свободу слова в мистецтві, яку він читав на філософському факультеті. Хакери також зламали сайт художника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ірані засудили нову карикатуру на пророка Мохаммада у Charlie Hebdo

У березні того ж року в Ірландії була арештована екстремістська група, що готувала розправу над Вілксом. У змові брала участь затримана в США американка Колін Лароуз, яку рік тому суд засудив до 10 років позбавлення волі.

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