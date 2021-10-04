У Швеції в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Шведський автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс і його охорона - двоє поліцейських - загинули в неділю в результаті зіткнення вантажівки з їх автомобілем на магістралі Е4 недалеко від населеного пункту Маркарюд провінції Крунуберг на півдні Швеції. Про це повідомляє телеканал SVT, передає УНН.
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За його відомостями, обидві машини загорілися при зіткненні, водій вантажівки також отримав серйозні травми. Інформації про те, як сталася аварія, поки немає. Водій вантажівки був допитаний в лікарні.
Довідково
Вілкс є автором ескізу скульптури для дорожньої розв’язки у вигляді собаки з головою пророка Мухаммеда. У листопаді 2007 року малюнок був надрукований в шведській газеті Nerikes Allehanda. Публікація спровокувала обурення мусульман у багатьох країнах світу. За деякими даними, бойовики терористичної мережі “Аль-Каїда” обіцяли 100 тис. доларів за голову карикатуриста.
Відтоді Вілкс жив під охороною поліції. У липні 2010 року окружний суд міста Ландскруна засудив двох чоловік до двох і трьох років відповідно за спробу підпалу будинку Вілкса. За кілька днів до підпалу на карикатуриста було скоєно напад в Упсальському університеті після лекції про свободу слова в мистецтві, яку він читав на філософському факультеті. Хакери також зламали сайт художника.
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У березні того ж року в Ірландії була арештована екстремістська група, що готувала розправу над Вілксом. У змові брала участь затримана в США американка Колін Лароуз, яку рік тому суд засудив до 10 років позбавлення волі.