В Швеции сигнальная ракета подожгла остров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сервня. УНН. На шведском острове Бьорк вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты с лодки, у которого были обнаружены технические проблемы и она требовал помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Local.
Тревогу подняли около 18:00 5 августа, а через час жителям главной поселения острова было приказано немедленно эвакуироваться.
Пламя началось в незаселенной местности, но быстро распространилось в сторону домов.
На данный момент не известно укрощенн ли пожар, а также нет информации об убытках и пострадавших.
Напомним, Швеция столкнулась с опасностью распространения лесных пожаров на военный полигон, где есть целые артиллерийские снаряды.
Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые на протяжении нескольких недель не утихают в скандинавской стране.