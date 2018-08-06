В Швеции сигнальная ракета подожгла остров

Тревогу подняли около 18:00 5 августа, а через час жителям главной поселения острова было приказано немедленно эвакуироваться.



Пламя началось в незаселенной местности, но быстро распространилось в сторону домов.

На данный момент не известно укрощенн ли пожар, а также нет информации об убытках и пострадавших.

Напомним, Швеция столкнулась с опасностью распространения лесных пожаров на военный полигон, где есть целые артиллерийские снаряды.



Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые на протяжении нескольких недель не утихают в скандинавской стране.



