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У Швеції сигнальна ракета підпалила острів

У Швеції сигнальна ракета підпалила острів

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КИЇВ. 6 сервня. УНН. На шведському острові Бйорке спалахнула пожежа внаслідок запуску сигнальної ракети з човна, у якого були виявлені технічні проблеми і він вимагав допомоги. Про це пише УНН з посиланням на The Local.

Тривогу підняли незадовго до 18:00 5 серпня, а через годину жителям головною поселення острова було наказано негайно евакуюватися.

Полум'я почалося в незаселеній місцевості, але швидко поширилося в бік помешкань.

На даний момент не відомо чи приборкана пожежа, а також немає інформації про збитки та постраждалих.

Нагадаємо, Швеція зіткнулася з небезпекою поширення лісових пожеж на військовий полігон, де є цілі артилерійські снаряди.

Вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні.

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