У Швеції сигнальна ракета підпалила острів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 сервня. УНН. На шведському острові Бйорке спалахнула пожежа внаслідок запуску сигнальної ракети з човна, у якого були виявлені технічні проблеми і він вимагав допомоги. Про це пише УНН з посиланням на The Local.
Тривогу підняли незадовго до 18:00 5 серпня, а через годину жителям головною поселення острова було наказано негайно евакуюватися.
Полум'я почалося в незаселеній місцевості, але швидко поширилося в бік помешкань.
На даний момент не відомо чи приборкана пожежа, а також немає інформації про збитки та постраждалих.
Нагадаємо, Швеція зіткнулася з небезпекою поширення лісових пожеж на військовий полігон, де є цілі артилерійські снаряди.
Вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні.