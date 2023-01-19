В Швеции двух граждан осудили за шпионаж в пользу россии

Детали

По данным следствия, в течение примерно десяти лет мужчины добывали и раскрывали информацию, разглашение которой иностранному государству могло означать угрозу безопасности Швеции. Таким образом они хотели добраться до россии и российской разведывательной службы ГРУ.

Предварительное расследование продолжается с 2017 года. С сентября и ноября 2021 года мужчины находятся под стражей. Значительная часть информации предварительного следствия засекречена. В решении окружной суд приказал сохранять конфиденциальность.

Сообщается, что один из мужчин был осужден за несанкционированную должность с секретным заданием. Одному из них присудили наказание в виде пожизненного заключения, другому - девять лет и десять месяцев лишения свободы.

Цитата

"Мы удовлетворены оценкой районного суда как в отношении вины, так и в отношении наказания", – сообщил старший прокурор Матс Люнгквист.

Главный прокурор Пер Линдквист добавил: "Эти мужчины были осуждены за очень серьезные преступления против системы разведки и безопасности Швеции. Предварительное расследование характеризуется очень хорошим сотрудничеством между органами власти".

Напомним

В конце декабря 2022 года в Германии арестовали высокопоставленного офицера разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.