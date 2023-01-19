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У Швеції двох громадян засудили за шпіонаж на користь росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Окружний суд Стокгольма у Швеції засудив двох чоловіків за шпигунство на користь росії при обтяжуючих обставинах. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт шведської прокуратури. 

У Швеції двох громадян засудили за шпіонаж на користь росії

Деталі

За даними слідства, протягом приблизно десяти років чоловіки здобували та розкривали інформацію, розголошення якої іноземній державі могло означати загрозу безпеці Швеції. Таким чином вони хотіли дістатися до росії та російської розвідувальної служби ГРУ.

Попереднє розслідування триває з 2017 року. З вересня та листопада 2021 року чоловіки перебувають під вартою. Значна частина інформації попереднього слідства засекречена. У рішенні окружний суд наказав зберігати конфіденційність.

Повідомляється, що один з чоловіків був засудженим за несанкціоновану посаду з таємним завданням. Одному з них присудили покарання у вигляді довічного ув'язнення, іншому - дев'ять років і десять місяців позбавлення волі.

Цитата

"Ми задоволені оцінкою районного суду як щодо вини, так і щодо покарання", – повідомив старший прокурор Матс Люнгквіст.

Головний прокурор Пер Ліндквіст додав: "Ці чоловіки були засуджені за дуже серйозні злочини проти системи розвідки та безпеки Швеції. Попереднє розслідування характеризується дуже хорошою співпрацею між органами влади".

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2022 року у Німеччині заарештували високопоставленого офіцера розвідки за підозрою в шпигунстві на користь росії.

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