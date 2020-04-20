В штате Нью-Йорк уменьшается количество смертей от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Количество смертей от коронавируса COVID-19 в штате Нью-Йорк показывает тенденцию к снижению. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По его словам, 18 апреля от коронавируса умерли 507 человек, что на 43 меньше, чем днем ранее, и на 271 меньше, чем в понедельник, 13 апреля.
Количество госпитализаций сократилось до 16213 человек. Это меньше на 750 человек.
Напомним, больше всего на свете смертей от коронавируса зафиксировано в США - 40677 человек.