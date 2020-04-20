У штаті Нью-Йорк зменшується кількість смертей від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кількість смертей від коронавірусу COVID-19 в штаті Нью-Йорк показує тенденцію до зниження. Про це заявив губернатор Ендрю Куомо, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За його словами, 18 квітня від коронавірусу померли 507 осіб, що на 43 менше, ніж днем раніше, і на 271 менше, ніж у понеділок, 13 квітня.
Кількість госпіталізацій скоротилася до 16213 осіб. Це менше на 750 осіб.
Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в США – 40677 осіб.