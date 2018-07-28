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В штате Айдахо арестанты сломали тюремные счета и похитили 225 тыс долларов

В штате Айдахо арестанты сломали тюремные счета и похитили 225 тыс долларов

Киев  •  УНН

 • 7336 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Несколько сотен заключенных в пяти исправительных учреждениях взломали тюремные электронные системы перевода денег JPay и вывели на свои личные счета в целом 225 тыс. долларов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу управления исправительных учреждений штата Айдахо, передает УНН.

Деньги из тюремных счетов могут быть потрачены только на покупки книг, одежды и продуктов в магазинах в исправительных учреждениях. Разработкой системы занималась частная фирма JPay, которая предоставляет заключенным специальные электронные устройства для выхода в Интернет, переписки с родными, прослушивание музыки и доступ к видеоиграм.

Виновными в похищении денег оказались 364 заключенных, которые смогли получить доступ к деньгам через системной ошибки. “Их действия были умышленными, а не случайными. Это требовало знания работы системы JPay”, — отметил представитель пресс-службы Джефф Рэй. Отмечается, что более 50 заключенных добавили на свои счета более 1 тыс долл., а одному заключенному удалось похитить почти 10 тыс долл.

На данный момент JPay возобновила более 65 тыс долл., похищенных арестантами и заблокировала им доступ к играм и музыке, пока заключенные не компенсируют потери компании.

Напомним, во время плохой кибератаки в Сингапуре хакеры украли личные данные 1,5 млн пациентов, включая амбулаторные рецепты 160 тыс. человек, в том числе премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и нескольких министров.

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