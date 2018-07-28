У штаті Айдахо арештанти зламали тюремні рахунки і викрали 225 тис доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Кілька сотень в’язнів у п’яти виправних установах зламали тюремні електронні системи переказу грошей JPay і вивели на свої особисті рахунки у цілому 225 тис. доларів. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на прес-службу управління виправних установ штату Айдахо, передає УНН.
Гроші з тюремних рахунків можуть бути витрачені тільки на покупки книг, одягу і продуктів у магазинах у виправних установах. Розробкою системи займалася приватна фірма JPay, яка надає арештантам спеціальні електронні пристрої для виходу в Інтернет, листування з рідними, прослуховування музики і доступу до відеоігор.
Винними у викраденні грошей виявилися 364 ув'язнених, які змогли отримати доступ до грошей через системної помилки. «Їх дії були навмисними, а не випадковими. Це вимагало знання роботи системи JPay», - зазначив представник прес-служби Джефф Рей. Відзначається, що понад 50 відсотків арештантів додали на свої рахунки понад 1 тис дол., а одному ув'язненому вдалося викрасти майже 10 тис дол.
На даний момент JPay відновила більше 65 тис дол., викрадених арештантами і заблокувала їм доступ до ігор і музики, поки ув'язнені не компенсують втрати компанії.
Нагадаємо, під час найгіршої кібератаки у Сінгапурі хакери вкрали особисті дані 1,5 мільйонів пацієнтів, включаючи амбулаторні рецепти 160 000 осіб, в тому числі прем'єр-міністра Сінгапуру Лі Сянь Луна і декількох міністрів.