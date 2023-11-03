В штаб-квартире ИКАО открыли стенд с украинским самолетом "Мрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в канадском городе Монреаль, открыли стенд с самолетом АН-225 "Мрия". Об этом в Facebook написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, передает УНН.
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"Сегодня частичка украинской мечты, души и нашего стремления к свободе заняла место в стенах ICAO... Мы отстроим нашу "Мрію", и международное сообщество готово нам в этом помочь", – написала Ковалив.
Детали
Госпожа посол открыла стенд вместе с генеральным секретарем ІСАО Хуаном Карлосом Салазаром, президентом совета ІСАО Сальвадором Шакитано и представителями стран – членов совета организации.
Справочно
Самолет АН-225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный КБ имени Антонова. 27 февраля 2022 года во время атаки врага на аэропорт Гостомель самолет был уничтожен.
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