У штаб-квартирі ІКАО відкрили стенд з українським літаком "Мрія"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), яка розміщена у канадському місті Монреаль, відкрили стенд з літаком АН-225 "Мрія". Про це у Facebook написала посол України в Канаді Юлія Ковалів, передає УНН.
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"Сьогодні частинка української мрії, душі та нашого прагнення до свободи зайняла місце у стінах ICAO... Ми відбудуємо нашу "Мрію", і міжнародна спільнота готова нам у цьому допомогти", – написала Ковалів.
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Пані посол відкрила стенд разом із генеральним секретарем ІСАО Хуаном Карлосом Салазаром, президентом ради ІСАО Сальвадором Шакітано і представниками країн – членів ради організації.
Довідково
Літак АН-225 "Мрія" - найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений КБ імені Антонова. 27 лютого 2022 року під час атаки ворога на аеропорт Гостомель літак було знищено.
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