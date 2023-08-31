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В школах оккупированного Крыма с 1 сентября запустят курсы военной подготовки

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В крымских школах оккупанты будут обучать детей военной подготовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Внеурочные курсы по основам военной подготовки запустят в школах временно оккупированного Крыма с 1 сентября, сообщают росСМИ со ссылкой на "министерство образования, науки и молодежи" на оккупированном полуострове.

Цитата

"Для учеников пятых-девятых классов будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки", а для старшеклассников будут действовать четыре модуля по основам военной подготовки в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее организовали соответствующий семинар-практикум для преподавателей ОБЖ, где учителя проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сбору-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ (обнаружение и оценка радиационной и химической обстановки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 1 сентября оккупанты на ВОТ планируют открыть кадетские классы – Центр национального сопротивления

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