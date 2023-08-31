У школах окупованого Криму з 1 вересня запустять курси військової підготовки

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Позаурочні курси з основ військової підготовки запустять у школах тимчасово окупованого Криму з 1 вересня, повідомляють росЗМІ з посиланням на "міністерство освіти, науки і молоді" на окупованому півострові.

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«Для учнів п'ятих-дев'ятих класів буде запущено курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки", а для старшокласників діятимуть чотири модулі з основ військової підготовки в рамках федеральної робочої програми ОБЖ», - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що раніше організували відповідний семінар-практикум для викладачів ОБЖ, де вчителі проходили курси зі стройової і тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводження із засобами індивідуального захисту і РХБЗ (виявлення й оцінювання радіаційної та хімічної обстановки).

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