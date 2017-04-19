В школах и больницах Ровно возобновили отопление
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Еще со вчерашнего дня в Киеве начали восстанавливать отопление в школах и больницах. Соответствующее поручение выдал городской голова Владимир Хомко, передает корреспондент УНН.
Также начали обогревать детские сады и родильные дома.
Сколько продлится вынужденный отопительный сезон, пока неизвестно. Ночью температура воздуха в Ровно трое суток опускается до 1-3 градусов тепла.
Также отопление восстановили и в других городах, в частности во Львове. По состоянию на 18 апреля подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.