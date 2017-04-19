В школах и больницах Ровно возобновили отопление

Также начали обогревать детские сады и родильные дома.

Сколько продлится вынужденный отопительный сезон, пока неизвестно. Ночью температура воздуха в Ровно трое суток опускается до 1-3 градусов тепла.

Также отопление восстановили и в других городах, в частности во Львове. По состоянию на 18 апреля подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.