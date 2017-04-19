У школах і лікарнях Рівного відновили опалення

Також почали обігрівати дитячі садочки та пологові будинки.

Скільки триватиме вимушений опалювальний сезон, поки невідомо. Вночі температура повітря в Рівному три доби опускається до 1-3 градусів тепла.

Також опалення відновили і в деяких інших містах, зокрема у Львові. Станом на 18 квітня подачу опалення відновили до усіх споживачів ЛМКП “Львівтеплоенерго”: опалення отримують 1 624 споживача, а гарячу воду — 1 115 споживачів.