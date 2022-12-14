В шести населенных пунктах Херсонской области возобновили работу отделения "Укрпочты" и государственные банки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В шести населенных пунктах Херсонской области за последнюю неделю возобновили работу стационарные отделения "Укрпочты" и государственные банки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.
Детали
За последнюю неделю в шести населенных пунктах области возобновила работу стационарных отделений Укрпочта. А именно в пгт Камышаны и в селах Кизомыс, Борозенское, Степановка, Станислав, Миролюбовка. Здесь можно получить пенсионные выплаты, купить продукты и товары первой необходимости.
Всего на освобожденной Херсонщине уже работают 18 стационарных и 9 передвижных отделений Укрпочты.
В областном центре возобновил работу еще одного отделения своей сети государственный ПриватБанк. Отмечается, что это уже шестое работающее отделение финучреждения в городе. В нем граждане могут воспользоваться услугами кассы, банкомата и терминала самообслуживания. Заведение расположено по улице Ушакова, 46.
Государственный Ощадбанк принимает клиентов в трех отделениях, которые сейчас работают в областном центре по ул. Суворова, 26, проспекту 200 лет Херсона, 16 и улице Черноморская, 29а. Всего на деоккупированной Херсонщине работу возобновили уже четыре отделения этого банка - недавно свои двери вновь открыло отделение в пгт Нововоронцовка по адресу: переулок Торговый, 3.
Дополнение
Ранее ПриватБанк открыл отделения по улице Ильюши Кулика, 149/29, проспекту Святых Кирилла и Мефодия, 10, улицам Суворова, 34 и Потемкинской, 20 и проспекту 200-летия Херсона, 32.