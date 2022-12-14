У шести населених пунктах Херсонської області відновили роботу відділення "Укрпошти" та державні банки

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21739 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54513 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93235 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143916 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168729 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345602 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219591 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193426 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329043 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459047 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 41128 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 39908 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34000 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 31811 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 34067 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345605 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329044 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546445 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677128 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77337 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114422 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199461 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225477 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218489 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У шести населених пунктах Херсонської області відновили роботу відділення "Укрпошти" та державні банки

У шести населених пунктах Херсонської області відновили роботу відділення "Укрпошти" та державні банки

Київ • УНН

 • 716110 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У шести населених пунктах Херсонської області за останній тиждень відновили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти" та державні банки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.

Деталі

За останній тиждень у шести населених пунктах області відновила роботу стаціонарних відділень Укрпошта. А саме в смт Комишани та в селах Кізомис, Борозенське, Степанівка, Станіслав, Миролюбівка. Тут можна отримати пенсійні виплати, купити продукти й товари першої потреби.

Загалом на звільненій Херсонщині вже працюють 18 стаціонарних і 9 пересувних відділень Укрпошти.

В обласному центрі відновив роботу ще одного відділення своєї мережі державний ПриватБанк. Зазначається, що це вже шосте працююче відділення фінустанови в місті. У ньому громадяни можуть скористатися послугами каси, банкомата й термінала самообслуговування. Заклад розташований по вулиці Ушакова, 46.

Державний Ощадбанк приймає клієнтів у трьох відділеннях, що наразі працюють в обласному центрі по вул. Суворова, 26, проспекту 200 років Херсона, 16 і вулиці Чорноморська, 29а. Загалом на деокупованій Херсонщині роботу відновили вже чотири відділення цього банку – нещодавно свої двері знову відкрило відділення у смт Нововоронцовка за адресою: провулок Торговий, 3.

Доповнення

Раніше ПриватБанк відкрив відділення по вулиці Іллюші Кулика, 149/29, проспекту Святих Кирила та Мефодія, 10, вулицях Суворова, 34 та Потьомкінській, 20 і проспекту 200-річчя Херсона, 32.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41