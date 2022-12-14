У шести населених пунктах Херсонської області відновили роботу відділення "Укрпошти" та державні банки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У шести населених пунктах Херсонської області за останній тиждень відновили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти" та державні банки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.
Деталі
За останній тиждень у шести населених пунктах області відновила роботу стаціонарних відділень Укрпошта. А саме в смт Комишани та в селах Кізомис, Борозенське, Степанівка, Станіслав, Миролюбівка. Тут можна отримати пенсійні виплати, купити продукти й товари першої потреби.
Загалом на звільненій Херсонщині вже працюють 18 стаціонарних і 9 пересувних відділень Укрпошти.
В обласному центрі відновив роботу ще одного відділення своєї мережі державний ПриватБанк. Зазначається, що це вже шосте працююче відділення фінустанови в місті. У ньому громадяни можуть скористатися послугами каси, банкомата й термінала самообслуговування. Заклад розташований по вулиці Ушакова, 46.
Державний Ощадбанк приймає клієнтів у трьох відділеннях, що наразі працюють в обласному центрі по вул. Суворова, 26, проспекту 200 років Херсона, 16 і вулиці Чорноморська, 29а. Загалом на деокупованій Херсонщині роботу відновили вже чотири відділення цього банку – нещодавно свої двері знову відкрило відділення у смт Нововоронцовка за адресою: провулок Торговий, 3.
Доповнення
Раніше ПриватБанк відкрив відділення по вулиці Іллюші Кулика, 149/29, проспекту Святих Кирила та Мефодія, 10, вулицях Суворова, 34 та Потьомкінській, 20 і проспекту 200-річчя Херсона, 32.