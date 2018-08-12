В Шарлотсвилле накануне годовщины столкновений прошли студенческие выступления

Несмотря на то, что в этом году в городе не предполагалось выступлений ультраправых групп и масштабных маршей, центр города все равно был полностью оцеплен, в общей сложности туда были стянуты, по разным данным, от 700 до 1000 представителей правоохранительных органов. Участники студенческих демонстраций, которые выступают против расизма и за единение нации, возмущались тем фактом, что в центре Шарлотсвилла было мобилизовано столько спецподразделений полиции с пластиковыми щитами и в шлемах, готовых к разгону беспорядков. Молодые люди выражали недовольство, поскольку их демонстрация носила исключительно мирный характер и скорее походила на собрание пацифистов.

Что касается праворадикалов, они в этом году решили вспомнить события прошлого года проведением в воскресенье вечером аналогичной акции в поддержку своей повестки в Вашингтоне прямо на Лафайет-сквер перед Белым домом. Власти города санкционировали участие лишь 400 человек в этом мероприятии, а одновременно с этим в других частях города будут проходить более многочисленные выступления их противников. Глава государства в это время в своей официальной резиденции на Пенсильвания-авеню находиться не будет, так как он проводит так называемый рабочий отпуск в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью- Джерси).

Как сообщал УНН, ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилле с “российским вмешательством”.