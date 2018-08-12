У Шарлотсвіллі напередодні річниці зіткнень пройшли студентські виступи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сотні студентів Університету Вірджинії 11 серпня провели мирну демонстрацію на вулицях міста Шарлотсвілл (штат Вірджинія) напередодні річниці зіткнень праворадикалів і їх супротивників, в результаті яких 12 серпня 2017 року загинула молода жінка. Пряму трансляцію з місця подій вели місцеві телеканали, інформує УНН.
Незважаючи на те, що в цьому році в місті не передбачалося виступів ультраправих груп і масштабних маршів, центр міста все одно був повністю оточений, в цілому туди було стягнуто, за різними даними, від 700 до 1000 представників правоохоронних органів. Учасники студентських демонстрацій, які виступають проти расизму і за єднання нації, обурювалися тим фактом, що в центрі Шарлотсвілля було мобілізовано стільки спецпідрозділів поліції з пластиковими щитами і в шоломах, готових до розгону заворушень. Молоді люди висловлювали невдоволення, оскільки їх демонстрація носила виключно мирний характер і швидше схожа на збори пацифістів.
Що стосується праворадикалів, вони в цьому році вирішили згадати події минулого року проведенням в неділю ввечері аналогічної акції в підтримку свого порядку в Вашингтоні прямо на Лафайет-сквер перед Білим домом. Влада міста санкціонувала участь лише 400 осіб в цьому заході, а одночасно з цим в інших частинах міста будуть проходити більш численні виступи їхніх супротивників. Глава держави в цей час у своїй офіційній резиденції на Пенсільванія-авеню знаходитися не буде, так як він проводить так звану робочу відпустку в своєму гольф-клубі в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі).
Як повідомляв УНН, ФБР пов’язує минулорічні події в Шарлотсвіллі з “російським втручанням”.