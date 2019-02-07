В севастопольских школах украинский язык будут преподавать только в первых классах

В ходе встречи Белозеров сообщил, что украинский язык и литература будут преподаваться как предметы в тех средних школах города, где родители учеников будущих первых классов напишут соответствующие заявления с просьбой, чтобы их дети изучали родной язык.

В то же время он заявил, что ученики второго, третьего, четвертого и старших классах не будут изучать украинский язык по той причине, что они не изучали этот предмет по российской программе и по учебникам, утвержденным в России.

При этом, по словам чиновника, тот факт, что многие севастопольских детей изучали в школах украинский язык до 2014 года, во внимание приниматься не будет.

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Белозеров также подчеркнул, что в настоящее время учебников украинского языка в российском федеральном перечне пока нет, а есть только пособия, по которым учатся дети в аннексированом Крыму.

Вместе с тем, директор департамента заявил, что другие предметы на украинском языке изучаться не будут.

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На вопрос общественных деятелей, донесли ли сотрудники департамента севастопольским родителей информацию о возможностях изучения украинского языка в школах, и будут ли они (сотрудники департамента) выступать на местном телевидении и в других СМИ по этому поводу, Белозеров ответил: “СМИ к нам с этим вопросом не обращались”.

По данным активиста Украинского культурного центра в Крыму Леонида Кузьмина, на полуострове с 7 украинских школ, которые были до аннексии не осталось ни одной.

При этом статья 10 была принята на полуострове после аннексии полуострова “Конституции Республики Крым”, предоставляет статус государственной крымскотатарской, украинской и русскому языкам.

Как сообщал В НН, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря с территории временно оккупированного Россией Крыма.