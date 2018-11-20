У Керчі через загрозу вибуху евакуювали студентів політехнічного коледжу

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Керчі повідомляють про евакуацію студентів і викладачів через загрозу мінування будівлі політехнічного коледжу, у якому 17 жовтня сталося масове вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.