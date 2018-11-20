У Керчі через загрозу вибуху евакуювали студентів політехнічного коледжу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Керчі повідомляють про евакуацію студентів і викладачів через загрозу мінування будівлі політехнічного коледжу, у якому 17 жовтня сталося масове вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"На вулиці стоять діти і викладачі. Багато вже пішли додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ГІБДР і МНС. Машин швидкої допомоги немає", - повідомляє ресурс з посиланням на очевидців.
За даними видання, наразі до будівлі коледжу стягнули сили рятувальників і російської поліції. При цьому на офіційних сайтах управлінь МНС Росії та російського МВС в окупованому Криму інформації про події в Керчі немає.
За словами студентів, у будівлі коледжу "спрацювала тривожна кнопка", з корпусу на Войкова, 5, вивели всіх учнів, дітям повідомили, що вони можуть йти додому.
Нагадаємо, 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією СК Росії, напад на коледж влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який "наклав на себе руки". У результаті трагедії загинула 21 особа.