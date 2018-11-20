В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали студентов политехнического колледжа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Керчи сообщают об эвакуации студентов и преподавателей из-за угрозы минирования здания политехнического колледжа, в котором 17 октября произошло массовое убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже ушли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет", - сообщает ресурс со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, в настоящее время к зданию колледжа стянули силы спасателей и российской полиции. При этом на официальных сайтах управлений МЧС России и российского МВД в оккупированном Крыму информации о событиях в Керчи нет.
По словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка", из корпуса по Войкова, 5, вывели всех учащихся, детям сообщили, что они могут идти домой.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. В результате трагедии погиб 21 человек.