У севастопольських школах українську мову викладатимуть тільки в перших класах

В ході зустрічі Білозеров повідомив, що українська мова і література викладатимуться як предмети в тих середніх школах міста, де батьки учнів майбутніх перших класів напишуть відповідні заяви з проханням, щоб їхні діти вивчали рідну мову.

Водночас він заявив, що учні другого, третього, четвертого і старших класах не будуть вивчати українську мову з тієї причини, що вони не вивчали цей предмет за російською програмою і за підручниками, затвердженими в Росії.

При цьому, за словами чиновника, той факт, що багато севастопольських дітей вивчали в школах українську мову до 2014 року, до уваги прийматися не буде.

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Білозеров також підкреслив, що в даний час підручників української мови в російському федеральному переліку поки немає, а є тільки посібники, за якими навчаються діти в анексованому Криму.

Разом з тим, директор департаменту заявив, що інші предмети українською мовою вивчатися не будуть.

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На питання громадських діячів, чи довели співробітники департаменту до севастопольських батьків інформацію про можливості вивчення української мови в школах, і чи будуть вони (співробітники департаменту) виступати на місцевому телебаченні і в інших ЗМІ з цього приводу, Білозеров відповів: “ЗМІ до нас з цього питання не зверталися”.

За даними активіста Українського культурного центру в Криму Леоніда Кузьміна, на півострові з 7 українських шкіл, які були до анексії, не залишилося жодної.

При цьому стаття 10 ухваленої на півострові після анексії півострова “Конституції республіки Крим”, надає статус державної кримськотатарській, українській та російській мовам.

Як повідомляв УНН, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного забруднення Чорного моря з території тимчасово окупованого Росією Криму.