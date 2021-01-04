В Сербии начали расследование из-за "прослушки" президента Вучича
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Сербии начато большое и подробное расследование того, кто, по чьему приказу и с какой целью прослушивал президента Сербии Александра Вучича. Об этом, ссылаясь на информацию из собственных источников, сообщает местное издание Novosti, передает УНН.
Сообщается, что следствие, которое является строго засекреченным, продолжается уже некоторое время. Сейчас допрашиваются сотрудники Службы специальных методов расследования Управление полиции страны. Ведомство, по данным СМИ, в частности, отвечает за ведение электронного наблюдения.
Следственные действия проводит Сектор внутреннего контроля Министерства внутренних дел.
Министр Александар Вулин подтвердил в воскресенье, что президента Вучича прослушивали, и службы проводят расследование.
"Мы докопаемся до истины, и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали, и должны гарантировать, что это больше не повторится. Пока рано говорить о том, какова была цель прослушивания телефонных разговоров президента, но уж точно не говорилось о благих намерениях", - сказал он.
Как пишет издание, ранее президент Вучич заявил, что его прослушивали в течение длительного времени, около полутора лет, что у него есть доказательства - его собственные записанные разговоры - и он думает, что знает, кто за этим стоит.
Вулин подчеркнул, что Вучич сказал это "не ради политического маркетинга", а потому, что это правда, которую компетентные органы должны подтвердить.
Как сообщал УНН, на так давно служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны.