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В Сербии начали расследование из-за "прослушки" президента Вучича

Киев • УНН

 • 8987 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Сербии начато большое и подробное расследование того, кто, по чьему приказу и с какой целью прослушивал президента Сербии Александра Вучича. Об этом, ссылаясь на информацию из собственных источников, сообщает местное издание Novosti, передает УНН.

В Сербии начали расследование из-за "прослушки" президента Вучича

Сообщается, что следствие, которое является строго засекреченным, продолжается уже некоторое время. Сейчас допрашиваются сотрудники Службы специальных методов расследования Управление полиции страны. Ведомство, по данным СМИ, в частности, отвечает за ведение электронного наблюдения.

Следственные действия проводит Сектор внутреннего контроля Министерства внутренних дел.

Министр Александар Вулин подтвердил в воскресенье, что президента Вучича прослушивали, и службы проводят расследование.

"Мы докопаемся до истины, и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали, и должны гарантировать, что это больше не повторится. Пока рано говорить о том, какова была цель прослушивания телефонных разговоров президента, но уж точно не говорилось о благих намерениях", - сказал он.

Как пишет издание, ранее президент Вучич заявил, что его прослушивали в течение длительного времени, около полутора лет, что у него есть доказательства - его собственные записанные разговоры - и он думает, что знает, кто за этим стоит.

Вулин подчеркнул, что Вучич сказал это "не ради политического маркетинга", а потому, что это правда, которую компетентные органы должны подтвердить.

Как сообщал УНН, на так давно служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны.

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