У Сербії розпочали розслідування через "прослушку" президента Вучича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Сербії розпочато велике і докладне розслідування того, хто, за чиїм наказом і з якою метою прослуховував президента Сербії Александра Вучича. Про це, посилаючись на інформацію з власних джерел, повідомляє місцеве видання Novosti, передає УНН.
Повідомляється, що слідство, яке є строго засекреченим, триває вже деякий час. Наразі допитуються співробітники Служби спеціальних методів розслідування Управління поліції країни. Відомство, за даними ЗМІ, зокрема, відповідає за ведення електронного спостереження.
Слідчі дії проводить Сектор внутрішнього контролю Міністерства внутрішніх справ.
Міністр Александар Вулін підтвердив у неділю, що президента Вучича прослуховували, і що служби проводять розслідування.
"Ми докопаємося до істини, і судові органи зроблять свою справу. Ми повинні підтвердити, що президента прослуховували, і гарантувати, що це більше не повториться. Поки рано говорити про те, якою була мета прослуховування телефонних розмов президента, але вже точно не говорилося про благі наміри", - сказав він.
Як пише видання, раніше президент Вучич заявив, що його прослуховували протягом тривалого часу, близько півтора роки, що у нього є докази цього - його власні записані розмови - і що він думає, що знає, хто за цим стоїть.
Вулін підкреслив, що Вучич сказав це "не заради політичного маркетингу", а тому, що це правда, яку компетентні органи повинні підтвердити.
Як повідомляв УНН, на так давно служба загальної розвідки і безпеки Нідерландів звинуватила двох російських дипломатів у шпигунській діяльності на території країни.