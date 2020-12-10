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Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

Киев  •  УНН

 • 18023 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация, отмечает УНН.

Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал.

NOS утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

В связи с обвинениями, как сообщила вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен в письме национальному парламенту, посла России вызвали в МИД Нидерландов.

“В связи с выявлением шпионской деятельности российский посол был вызван 9 декабря в Министерство иностранных дел Нидерландов”, — информировала она. В ходе встречи дипломат был проинформирован об объявлении двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, работающих в посольстве, персонами нон грата.

В письме Оллонгрен также уточнила, что деятельность сотрудников разведывательной службы, аккредитованных в качестве дипломатов, была пресечена Службой общей разведки и безопасности.

Один из них, по данным вице-премьера, создал обширную сеть из источников, которые работали или работают в голландском секторе высоких технологий. “Он, в частности, интересовался информацией об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях, — говорится в документе. — Большая часть этих технологий может использоваться как в гражданских, так и военных целях”. В некоторых случаях, утверждает Оллонгрен, взамен за предоставленную информацию источникам платились деньги. “Второй сотрудник разведки... играл вспомогательную роль”, — добавила она.

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