Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпіонажі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Служба загальної розвідки і безпеки Нідерландів звинуватила двох російських дипломатів в шпигунській діяльності на території країни. Про це повідомила в четвер Нідерландська телерадіомовна корпорація, зазначає УНН.
Обидва вони оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну, вказує телеканал.
NOS стверджує, що дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки, які займалися збором різної інформації в сфері високих технологій, зокрема, в таких областях, як штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.
У зв’язку із звинуваченнями, як повідомила віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ і у справах королівства Кайса Оллонгрен в листі національному парламенту, посла Росії викликали в МЗС Нідерландів.
“У зв’язку з виявленням шпигунської діяльності російський посол був викликаний 9 грудня в Міністерство закордонних справ Нідерландів”, — інформувала вона. В ході зустрічі дипломат був проінформований про оголошення двох співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ, що працюють в посольстві, персонами нон грата.
У листі Оллонгрен також уточнила, що діяльність співробітників розвідувальної служби, акредитованих в якості дипломатів, була припинена Службою загальної розвідки і безпеки.
Один з них, за даними віцепрем’єра, створив велику мережу з джерел, які працювали або працюють в голландському секторі високих технологій. “Він, зокрема, цікавився інформацією про штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології, — йдеться в документі. — Велика частина цих технологій може використовуватися як в цивільних, так і військових цілях”. У деяких випадках, стверджує Оллонгрен, натомість за надану інформацію джерел платилися гроші. “Другий співробітник розвідки... грав допоміжну роль”, — додала вона.