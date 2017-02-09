В поселках неподалеку от Мариуполя частично восстановили электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В ряде поселков неподалеку от Мариуполя, которые остались без света из-за обстрелов, частично восстановили электроснабжение, работы продолжаются. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"8 февраля в результате артобстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО, на мариупольском направлении выведена из строя электрическая подстанция. В результате обстрела обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалик, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский и Сартана", - говорится в сообщении.
Как отмечается, также была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.
"В результате восстановительных работ, которые продолжаются до сих пор, частично восстановлено электроснабжение. Полностью восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты планируют уже через несколько часов", - сказано в сообщении.
Напомним, из-за повреждения подстанции остановилась котельная, которая обеспечивает теплом школу и детский сад в Талаковке.