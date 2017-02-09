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У селищах неподалік від Маріуполя частково відновили електропостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У низці селищ неподалік від Маріуполя, які залишилися без світла через обстріли, частково відновили електропостачання, роботи продовжуються. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У селищах неподалік від Маріуполя частково відновили електропостачання

"8 лютого у результаті артобстрілу російсько-окупаційними військами позицій сил АТО, на маріупольському напрямку виведено з ладу електричну підстанцію. Внаслідок обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Сартана", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільна станція.

"У результаті відновлювальних робіт, що тривають і досі, частково відновлено електропостачання. Повністю відновити подачу електроенергії до населених пунктів планують вже за кілька годин", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через пошкодження підстанції зупинилася котельня, що забезпечує теплом школу і дитячий садок у Талаківці.

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