В селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Хмельницкой области расследуют присвоение более четверти миллиона гривен, предназначенных на ремонт дома культуры в одном из сел Дунаевецкого района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.
"Исполнителем указанных работ является предприятие, которое в 2018 году взяло на себя обязательство провести работы стоимостью 6,5 млн гривен. Изучением состояния фактического выполнения ремонтных работ установлено несоответствие их объемов задекларированным в сметной документации и актах выполненных работ. В результате, по предварительным подсчетам, из бюджета безосновательно выплачено около 275 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила схему растраты почти 17 млн грн организованной группой чиновников историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.