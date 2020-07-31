В селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102455 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116572 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149768 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116378 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141155 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры

В селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Хмельницкой области расследуют присвоение более четверти миллиона гривен, предназначенных на ремонт дома культуры в одном из сел Дунаевецкого района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

"Исполнителем указанных работ является предприятие, которое в 2018 году взяло на себя обязательство провести работы стоимостью 6,5 млн гривен. Изучением состояния фактического выполнения ремонтных работ установлено несоответствие их объемов задекларированным в сметной документации и актах выполненных работ. В результате, по предварительным подсчетам, из бюджета безосновательно выплачено около 275 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила схему растраты почти 17 млн грн организованной группой чиновников историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

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