У селі на Хмельниччині "відмили" понад 250 тис. гривень на ремонті будинку культури
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На Хмельниччині розслідують привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
"Виконавцем вказаних робіт є підприємство, яке у 2018 році взяло на себе зобов’язання провести роботи вартістю 6,5 млн гривень. Вивченням стану фактичного виконання ремонтних робіт встановлено невідповідність їх обсягів задекларованим у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Внаслідок цього за попередніми підрахунками з бюджету безпідставно сплачено близько 275 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Слідчі дії тривають.
Як повідомлялося в УНН, СБУ викрила схему розтрати майже 17 млн грн організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.