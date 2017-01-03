В селе на Буковине объявили карантин из-за массовой смерти лебедей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На Буковине в селе Черторыя ограничили доступ к озеру, где за последние несколько дней погибли 24 лебедя, и объявили карантин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что сегодня у озера, где ежегодно зимует более двухсот лебедей, установили блокпост, ограничивающий проезд посторонних лиц, на месте работает несколько комиссий специалистов Госпродпотребслужбы.
1 января погибших лебедей обнаружили туристы, птицы погибают каждый день.
Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что причиной гибели является птичий грипп.
В ведомстве отмечают, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.
От озера до ближайшего сельского дома - 250-300 метров, риск заражения птичьим гриппом домашних пернатых - высокий. Поэтому жителей Черторыи просят держать домашнюю птицу в закрытых помещениях на период карантина.
Как сообщал УНН, убитого белого лебедя нашли в Запорожье.