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В селе на Буковине объявили карантин из-за массовой смерти лебедей

В селе на Буковине объявили карантин из-за массовой смерти лебедей

Киев • УНН

 • 7587 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. На Буковине в селе Черторыя ограничили доступ к озеру, где за последние несколько дней погибли 24 лебедя, и объявили карантин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что сегодня у озера, где ежегодно зимует более двухсот лебедей, установили блокпост, ограничивающий проезд посторонних лиц, на месте работает несколько комиссий специалистов Госпродпотребслужбы.

1 января погибших лебедей обнаружили туристы, птицы погибают каждый день.

Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что причиной гибели является птичий грипп.

В ведомстве отмечают, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

От озера до ближайшего сельского дома - 250-300 метров, риск заражения птичьим гриппом домашних пернатых - высокий. Поэтому жителей Черторыи просят держать домашнюю птицу в закрытых помещениях на период карантина.

Как сообщал УНН, убитого белого лебедя нашли в Запорожье.

Украинские Национальные Новости

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