У селі на Буковині оголосили карантин через масову смерть лебедів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Буковині у селі Чортория обмежили доступ до озера, де за останні кілька днів загинули 24 лебеді, та оголосили карантин, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що сьогодні біля озера, де щороку зимує понад дві сотні лебедів, встановили блокпост, що обмежує проїзд сторонніх осіб, на місці працює кілька комісій фахівців Держпродспоживслужби.
1 січня загиблих лебедів виявили туристи, птахи гинуть щодня.
Фахівці Держпродспоживслужби встановили, що причиною загибелі є пташиний грип.
У відомстві зазначають, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу.
Від озера до найближчого сільського будинку – 250-300 метрів, ризик зараження пташиним грипом домашніх пернатих – високий. Тому жителів Чорториї просять тримати свійську птицю в закритих приміщеннях на період карантину.
Як повідомляв УНН, вбитого білого лебедя знайшли у Запоріжжі.