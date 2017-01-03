У селі на Буковині оголосили карантин через масову смерть лебедів

Повідомляється, що сьогодні біля озера, де щороку зимує понад дві сотні лебедів, встановили блокпост, що обмежує проїзд сторонніх осіб, на місці працює кілька комісій фахівців Держпродспоживслужби.

1 січня загиблих лебедів виявили туристи, птахи гинуть щодня.

Фахівці Держпродспоживслужби встановили, що причиною загибелі є пташиний грип.

У відомстві зазначають, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу.

Від озера до найближчого сільського будинку – 250-300 метрів, ризик зараження пташиним грипом домашніх пернатих – високий. Тому жителів Чорториї просять тримати свійську птицю в закритих приміщеннях на період карантину.

Як повідомляв УНН, вбитого білого лебедя знайшли у Запоріжжі.