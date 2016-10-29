В секторе "Мариуполь" боевики 8 часов обстреливали позиции ВСУ

Боевики НВФ "ДНР" начали обстрел по позициям ВСУ с 8:45 утра и закончили только в 17:00. Огонь велся из оккупированных поселков - Саханка, Ужовка (бывший поселок Ленинское - ред.) и Коминтерново.

Российские террористические войска вели плотный обстрел с самого утра из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Также в ход шли танковые гранатометы и РПГ.

"Наши позиции были обстреляны вблизи населенных пунктов Водяное, Талаковка, Широкино, Лебединский. Так как обстрел был очень плотный, жители Левобережного района Мариуполя могли слышать его. Но беспокоиться не надо. ВСУ позиции свои не оставляют. Мы даем достойный ответ оккупантам", - сообщил А.Киндсфатер.

Сектор "Мариуполь" является наиболее горячим регионом АТО. Только за последние сутки здесь НВФ "ДНР" нарушили перемирие 27 раз, обстреляв наши позиции из тяжелого вооружения.

Напомним, сегодня жители Мариуполя сообщили о начале очередного артобстрела.