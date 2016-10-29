У секторі "Маріуполь" бойовики 8 годин обстрілювали позиції ЗСУ
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Секторі “Маріуполь” бойовики 8 годин обстрілювали позиції ЗСУ. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-секретар оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” Олександр Кіндсфатер.
Бойовики НЗФ “ДНР” почали обстріл по позиціях ЗСУ з 08:45 ранку і закінчили лише в 17:00. Вогонь вівся з окупованих селищ — Саханка, Ужівка (колишнє селище Ленінське — ред.) і Комінтернове.
Російські терористичні війська вели щільний обстріл з самого ранку з мінометів калібру 82 мм і 120 мм. Також в хід йшли танкові гранатомети і РПГ.
“Наші позиції були обстріляні поблизу населених пунктів Водяне, Талаківка, Широкине, Лебединське. Так як обстріл був дуже щільний, жителі Лівобережного району Маріуполя могли чути його. Але турбуватися не треба. ВСУ позиції свої не залишає. Ми даємо гідну відповідь окупантам”, — повідомив А.Кіндсфатер.
Сектор “Маріуполь” є найбільш гарячим регіоном АТО. Тільки за останню добу тут НЗФ “ДНР” порушили перемир’я 27 разів, обстрілявши наші позиції з важкого озброєння.
Нагадаємо, сьогодні мешканці Маріуполя повідомили про початок чергового артобстрілу.