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В секторе Газы постепенно возвращается Интернет и телефонная связь

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Несколько палестинских СМИ заявляют, что в секторе Газа постепенно возвращается покрытие Интернетом и телефонной связью. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В секторе Газы постепенно возвращается Интернет и телефонная связь

Детали

Отмечается, что международные гуманитарные организации обеспокоены тем, что они не могут связаться со своими коллегами после того, как Интернет и телефонная связь были выведены из строя во время атак на Газу в пятницу вечером. Это очень затруднило получение информации из анклава.

Дополнение 

Ранее организации по оказанию помощи заявляли, что они не могут общаться со своими командами в секторе Газа после того, как произошел сбой в телефонной и интернет-связи во время интенсивных израильских бомбардировок, что поддержало усиление наземной операции.

После этого Илон Маск сообщил, что Starlink будет обеспечивать связь для международно признанных гуманитарных организаций в Газе.

После этого заявления Израиль прекратил сотрудничество с проектом Starlink американской компании Илона Маска SpaceX.

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