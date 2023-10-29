В секторе Газы постепенно возвращается Интернет и телефонная связь
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Несколько палестинских СМИ заявляют, что в секторе Газа постепенно возвращается покрытие Интернетом и телефонной связью. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что международные гуманитарные организации обеспокоены тем, что они не могут связаться со своими коллегами после того, как Интернет и телефонная связь были выведены из строя во время атак на Газу в пятницу вечером. Это очень затруднило получение информации из анклава.
Дополнение
Ранее организации по оказанию помощи заявляли, что они не могут общаться со своими командами в секторе Газа после того, как произошел сбой в телефонной и интернет-связи во время интенсивных израильских бомбардировок, что поддержало усиление наземной операции.
После этого Илон Маск сообщил, что Starlink будет обеспечивать связь для международно признанных гуманитарных организаций в Газе.
После этого заявления Израиль прекратил сотрудничество с проектом Starlink американской компании Илона Маска SpaceX.