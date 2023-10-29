У секторі Гази поступово повертається Інтернет та телефонний зв’язок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кілька палестинських ЗМІ заявляють, що в секторі Газа поступово повертається покриття Інтернетом і телефонним зв'язком. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що міжнародні гуманітарні організації стурбовані тим, що вони не можуть зв’язатися зі своїми колегами після того, як Інтернет і телефонний зв’язок були виведені з ладу під час атак на Газу в п’ятницю ввечері. Це дуже ускладнило отримання інформації з анклаву.
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Раніше організації з надання допомоги заявляли, що вони не можуть спілкуватися зі своїми командами в секторі Газа після того, як стався збій у телефонному та інтернет-зв'язку під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримало посилення наземної операції.
Після цього Ілон Маск повідомив, що Starlink забезпечуватиме зв'язок для міжнародно визнаних гуманітарних організацій у Газі.
Після цієї заяви Ізраїль припинив співпрацю з проєктом Starlink американської компанії Ілона Маска SpaceX.