Ізраїль припиняє співпрацю зі SpaceX після заяв Маска забезпечити зв’язок у Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ізраїль припиняє співпрацю з проєктом Starlink американської компанії Ілона Маска SpaceX після його заяви, що Starlink забезпечуватиме супутниковий зв'язок для гуманітарних організацій у Секторі Гази. Про це повідомив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі у соціальній мережі Х (колишній Twitter), передає УНН.
Деталі
Ілон Маск заявив, що Starlink забезпечуватиме зв'язок для міжнародно визнаних гуманітарних організацій у Газі.
Згодом після цих заяв міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі заявив, що міністерство розірве будь-які зв’язки зі Starlink.
Цитата
"ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск хотів би обумовити це (надання зв’язку Сектору Гази – ред.) звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв'язки зі Starlink", — йдеться у повідомленні міністра.
Доповнення
Як повідомляє The Times of Israel, організації з надання допомоги заявляють, що вони не можуть спілкуватися зі своїми командами в секторі Газа після того, як стався збій у телефонному та інтернет-зв'язку під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримало посилення наземної операції.
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