Израиль прекращает сотрудничество со SpaceX после заявлений Маска обеспечить связь в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Израиль прекращает сотрудничество с проектом Starlink американской компании Илона Маска SpaceX после его заявления, что Starlink будет обеспечивать спутниковую связь для гуманитарных организаций в Секторе Газа. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Кари в социальной сети Х (бывший Twitter), передает УНН.
Детали
Илон Маск заявил, что Starlink будет обеспечивать связь для международно признанных гуманитарных организаций в Газе.
Впоследствии после этих заявлений министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что министерство разорвет любые связи со Starlink.
Цитата
"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС – это ИГИЛ. Возможно, Маск хотел бы обусловить это (предоставление связи Сектору Газы – ред.) освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, стариков. Всех! К тому времени мой офис разорвет любые связи со Starlink", — говорится в сообщении министра.
Дополнение
Как сообщает The Times of Israel, организации по оказанию помощи заявляют, что они не могут общаться со своими командами в секторе Газа после того, как произошёл сбой в телефонной и интернет-связи во время интенсивных израильских бомбардировок, что поддержало усиление наземной операции.
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