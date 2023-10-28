Starlink надаватиме послуги міжнародно визнаним організаціям в Газі - Маск
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бізнесмен і мільярдер Ілон Маск оголосив, що його система супутникового зв'язку Starlink "підтримуватиме зв'язок міжнародно визнаних організацій з надання допомоги в секторі Газа", пише УНН з посиланням на його заяву у соцмережі X.
Цитата
"Starlink підтримуватиме зв'язок міжнародно визнаних організацій з надання допомоги у секторі Газа", - написав Маск.
Маск зробив цю заяву у відповідь на заяву члена палати представників США Александрії Окасіо-Кортес про те, що припинення зв'язку в секторі Газа є «неприйнятним».
Доповнення
Як повідомляє The Times of Israel, організації з надання допомоги заявляють, що вони не можуть спілкуватися зі своїми командами в секторі Газа після того, як стався збій у телефонному та інтернет-зв'язку під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримало посилення наземної операції.