Starlink будет предоставлять услуги международно признанным организациям в Газе - Маск
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил, что его система спутниковой связи Starlink "будет поддерживать связь международно признанных организаций по оказанию помощи в секторе Газа", пишет УНН со ссылкой на его заявление в соцсети X.
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"Starlink будет поддерживать связь международно признанных организаций по оказанию помощи в секторе Газа", - написал Маск.
Маск сделал это заявление в ответ на заявление члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес о том, что прекращение связи в секторе Газа является «неприемлемым».
Дополнение
Как сообщает The Times of Israel, организации по оказанию помощи заявляют, что они не могут общаться со своими командами в секторе Газа после того, как произошел сбой в телефонной и интернет-связи во время интенсивных израильских бомбардировок, что поддержало усиление наземной операции.