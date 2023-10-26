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В сектор Газа заехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Еще 12 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через пограничный пункт Рафах. Об этом сообщило Общество Красного Полумесяца Палестины, пишет УНН.

В сектор Газа заехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью

Детали

Команды Красного Полумесяца Палестины получили от своих египетских коллег на пограничном пункте Рафах 12 грузовиков с гуманитарной помощью.

В Газу доставили воду, продовольствие и медикаменты. Но топливо, на поставки которого Израиль наложил запрет, до сих пор не пропускают.

По данным Красного Полумесяца, с 21 октября в сектор Газа было допущено всего 74 грузовика с гуманитарной помощью.

Напомним

Вчера рано утром восемь грузовиков с гуманитарной помощью из четвертой колонны прошли через КПП Рафах из Египта в сектор Газа. 

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