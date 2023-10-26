В сектор Газа заехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Еще 12 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через пограничный пункт Рафах. Об этом сообщило Общество Красного Полумесяца Палестины, пишет УНН.
Детали
Команды Красного Полумесяца Палестины получили от своих египетских коллег на пограничном пункте Рафах 12 грузовиков с гуманитарной помощью.
В Газу доставили воду, продовольствие и медикаменты. Но топливо, на поставки которого Израиль наложил запрет, до сих пор не пропускают.
По данным Красного Полумесяца, с 21 октября в сектор Газа было допущено всего 74 грузовика с гуманитарной помощью.
Напомним
Вчера рано утром восемь грузовиков с гуманитарной помощью из четвертой колонны прошли через КПП Рафах из Египта в сектор Газа.
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