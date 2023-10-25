В ООН заявили, що укриття для переселенців у Газі переповнені у кілька разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Близько 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб перебувають у 150 об’єктах Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) у Газі, кількість людей у чотири рази більша за ту, на яку вони розраховані, передає УНН, посилаючись на допис Агентства у соцмережі Х.
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Як повідомляється, майже 600 000 внутрішньо переміщених осіб перебувають у 150 об’єктах Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) у Газі, а щонайменше 40 об’єктів БАПОР постраждали.
Такі дані оприлюднило агентство ООН у середу у соціальних мережах. Але в організації наголошують, що кількість біженців перевищує місткість наявних приміщень у чотири рази – таким чином, люди змушені спати на вулицях.
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«Наші притулки заповнені у чотири рази вище своїх можливостей - багато людей сплять на вулицях, оскільки поточні приміщення переповнені», - зазначили в БАПОР.
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