В ООН заявили, что укрытия для переселенцев в Газе переполнены в несколько раз

Детали

Как сообщается, почти 600 000 внутренне перемещенных лиц находятся в 150 объектах Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в Газе, а по меньшей мере 40 объектов БАПОР пострадали.

Такие данные обнародовало агентство ООН в среду в социальных сетях. Но в организации отмечают, что количество беженцев превышает вместимость имеющихся помещений в четыре раза – таким образом, люди вынуждены спать на улицах.

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«Наши приюты заполнены в четыре раза выше своих возможностей - многие люди спят на улицах, поскольку текущие помещения переполнены», - отметили в БАПОР.

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