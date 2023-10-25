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В ООН заявили, что укрытия для переселенцев в Газе переполнены в несколько раз

Киев • УНН

 • 97721 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в 150 объектах Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в Газе, количество людей в четыре раза больше того, на которое они рассчитаны, передает УНН, ссылаясь на сообщение Агентства в соцсети Х.

В ООН заявили, что укрытия для переселенцев в Газе переполнены в несколько раз

Детали

Как сообщается, почти 600 000 внутренне перемещенных лиц находятся в 150 объектах Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в Газе, а по меньшей мере 40 объектов БАПОР пострадали.

Такие данные обнародовало агентство ООН в среду в социальных сетях. Но в организации отмечают, что количество беженцев превышает вместимость имеющихся помещений в четыре раза – таким образом, люди вынуждены спать на улицах.

Цитата

«Наши приюты заполнены в четыре раза выше своих возможностей - многие люди спят на улицах, поскольку текущие помещения переполнены», - отметили в БАПОР.

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