У сектор Газа заїхали 12 вантажівок з гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ще 12 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхали в сектор Газа через прикордонний пункт Рафах. Про це повідомило Товариство Червоного Півмісяця Палестини, пише УНН.
Деталі
Команди Червоного Півмісяця Палестини отримали від своїх єгипетських колег на прикордонному пункті Рафах 12 вантажівок з гуманітарною допомогою.
До Гази доставили воду, продовольство та медикаменти. Але паливо, на постачання якого Ізраїль наклав заборону до сих пір не пропускають.
За даними Червоного Півмісяця, з 21 жовтня в сектор Газа було допущено загалом 74 вантажівки з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо
Вчора рано вранці вісім вантажівок з гуманітарною допомогою з четвертої колони пройшли через КПП Рафах з Єгипту в сектор Газа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН заявили, що укриття для переселенців у Газі переповнені у кілька разів