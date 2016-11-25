В СБУ рассказали, что хотели выведать спецслужбы РФ во время вербовки украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Спецслужбы Российской Федерации, во время вербовки украинских военных пытались узнать о боевом численном составе военных частей Украины, их вооружении и местах дислокации. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"В первую очередь российские спецслужбы интересует информация такого характера: боевой численный состав военных частей Украины, их вооружение и места дислокации, директивы и боевые распоряжения по применению сил АТО, результаты и подробности мероприятий мобилизации, а также, конечно, детали военной и военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины со стороны отдельных стран НАТО", - отметил А.Ткачук.
Напомним, российские спецслужбы для вербовки украинских военнослужащих угрожают их родственникам и применяют физическое насилие.