В СБУ рассказали, что хотели выведать спецслужбы РФ во время вербовки украинских военных

"В первую очередь российские спецслужбы интересует информация такого характера: боевой численный состав военных частей Украины, их вооружение и места дислокации, директивы и боевые распоряжения по применению сил АТО, результаты и подробности мероприятий мобилизации, а также, конечно, детали военной и военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины со стороны отдельных стран НАТО", - отметил А.Ткачук.

Напомним, российские спецслужбы для вербовки украинских военнослужащих угрожают их родственникам и применяют физическое насилие.