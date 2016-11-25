У СБУ розповіли, що хотіли вивідати спецслужби РФ під час вербування українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спецслужбу Російської Федерації, під час вербування українських військових намагалися дізнатися про бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
"В першу чергу російські спецслужби цікавить інформація такого характеру: бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації, директиви та бойові розпорядження щодо застосування сил АТО, результати та подробиці заходів мобілізації, а також, звичайно, деталі військової та військово-технічної допомоги Збройним Силам України з боку окремих країн НАТО", - зазначив О.Ткачук.
Нагадаємо, російські спецслужби для вербування українських військовослужбовців погрожують їхнім родичам та застосовують фізичне насильство.