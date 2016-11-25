У СБУ розповіли, що хотіли вивідати спецслужби РФ під час вербування українських військових

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спецслужбу Російської Федерації, під час вербування українських військових намагалися дізнатися про бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.